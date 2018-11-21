A Milli Takım Ligden Düştü! İşte Muhtemel Rakipler

UEFA Uluslar B Liginde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada, C Lig'nde yer alacak olan A Milli Takımın 14 rakibi belli oldu.

İŞTE C LİGİNDEKİ RAKİPLERİMİZ

Slovakya

Kuzey İrlanda

İrlanda Cumhuriyeti

İsrail

Macaristan

Bulgaristan

Romanya

Gürcistan

Belarus

Kosova

Makedonya

Yunanistan

Karadağ

Arnavutluk

SON MAÇI 1-0 KAYBETMİŞTİK

A Milli Takımımız, İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 yenik tamamlamıştı.