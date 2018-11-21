A Milli Takım Ligden Düştü! İşte Muhtemel Rakipler

UEFA Uluslar B Liginde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada, C Lig'nde yer alacak olan A Milli Takımın 14 rakibi belli oldu.
İŞTE C LİGİNDEKİ RAKİPLERİMİZ
- Slovakya
- Kuzey İrlanda
- İrlanda Cumhuriyeti
- İsrail
- Macaristan
- Bulgaristan
- Romanya
- Gürcistan
- Belarus
- Kosova
- Makedonya
- Yunanistan
- Karadağ
- Arnavutluk
SON MAÇI 1-0 KAYBETMİŞTİK
A Milli Takımımız, İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 yenik tamamlamıştı.
A Milli Futbol Takımı,İsveç
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32