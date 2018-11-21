21 Kasım 2018, 11:32
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A Milli Takım Ligden Düştü! İşte Muhtemel Rakipler

İsveç'e yenilerek Uluslar Liginde küme düşen A Milli Takımımızın muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Uluslar B Liginde yer alan Türkiye, Rusya ve İsveç'le mücadele ettiği grubu sonuncu tamamladı ve bir alt lige düştü. Bir sonraki turnuvada, C Lig'nde yer alacak olan A Milli Takımın 14 rakibi belli oldu.

İŞTE C LİGİNDEKİ RAKİPLERİMİZ

  • Slovakya
  • Kuzey İrlanda
  • İrlanda Cumhuriyeti
  • İsrail
  • Macaristan
  • Bulgaristan
  • Romanya
  • Gürcistan
  • Belarus
  • Kosova
  • Makedonya
  • Yunanistan
  • Karadağ
  • Arnavutluk

SON MAÇI 1-0 KAYBETMİŞTİK

A Milli Takımımız, İsveç'in, 71. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 yenik tamamlamıştı.

A Milli Futbol Takımı,İsveç
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:32



YORUMLAR (34)
MALUM KEMAL: Milli takımdan bi cacık olmaz. . .
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  • KIZIL ELMA : AYNEN KARDEŞ MİLİ TAKIMIZ BAŞIMIZDAKI ADAM YABANCI BU NASIL İŞ ANLAMIYORUM TÜRKİYEDE YERLİ TEKNİK DİREKTÖR YOKMU YABANCIDAN MEDET UMUYORLAR
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ORSP COCU: BÜTÜN KAFALAR ORTA SAHA VE FORVET CALISIYOR. AMA TOP AYAĞA GELİNCE GOLÜ NERE ATACAĞINI ŞAŞIRIYOR BU TAKIM BÖYLE OLMAMALIYDI. BİZ BREZİLYA İLE TOP OYNAMIŞ OLAN ÜLKEYİZ.
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ZIRCAHİL: Asgari ücretle geçiniyor zavallı futbolcularımız.Nasıl oynasınlar?Boğazlarından et geçmiyor.Ne yapsınlar? Veeeeer Mehteriiii.
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ÖĞRETMEN KUBİLAY: Ulan demirören medya borazancılık yapacak diye tüpçüyü orda tutarsan milli takımda biter gün gelir sen de bitersin...
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