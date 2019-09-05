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A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor

- A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyorİSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.

05.09.2019 21:17
- A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor
İSTANBUL - A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü Andorra ile Beşiktaş Park'ta oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmanda taktik çalışmalar yapıldı. Tedavi ve bireysel antrenman programları dahilinde çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, Nazım Sangaré ve Okay Yokuşlu idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bugüne kadar takımla birlikte çalışmalara çıkamayan Ozan Tufan da bugün antrenmandaki yerini aldı.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 20.15'te Beşiktaş Park'ta Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Medya mensupları, idmanın ilk 15 dakikalık bölümünü takip edebilecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Zeki Çelik'in stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 19.45'te başlayacak.
A Milli Takım, Riva'da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Andorra, Riva, Spor

Kaynak: İHA

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