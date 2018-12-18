A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Zenit Çok Net Favori

Türkyie A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya çıkan Fenerbahçe - Zenit eşleşmesi hakkında konuştu. Eski takımı Zenit için Rusya basınına Fenerbahçe'yi değerlendiren Lucescu, Zenit'i tur için favori gösterdi.

''FENERBAHÇE İYİ DURUMDA DEĞİL''

Mircea Lucescu, ''Zenit çok net favori. Fenerbahçe şu anda iyi durumda değil. Sezon başında başkan değişti. Giuliano, Fernandao ve Josef'i gönderdiler ancak gelen 25 milyon euroyu FFP nedeniyle kullanamadılar. Fenerbahçe şu anda 17. sırada, Fenerbahçe hiçbir zaman böyle bir yerde olmadı. Oyuncuların üzerinde büyük bir baskı var, bu yüzden devre arası onlara iyi gelecek.'' sözlerini kullandı.

''TRANSFER YAPMAZSA BAŞARI İMKANSIZ''

Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı olduğunu belirten Lucescu, ' 'Ersun Yanal'ın transfere ihtiyacı var. Son maçlarda Valbuena iyiydi ama yeterli değil. Fenerbahçe devre arasında yeni oyuncu almazsa, Avrupa'da başarılı olması imkansız.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)