A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden paylaştıkları taziye mesajları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand, 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet; Ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"10 yıl boyunca Çubuklu'yu terleten, Fenerbahçemizin ve Milli Takımın efsane futbolcularından Şükrü Birand'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Birand'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı dileriz."