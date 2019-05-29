A Milli Takımda hazırlıklar sürüyor

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa
ve İzlanda
ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde 30 Mayıs'ta Antalya
'da Yunanistan
ve 2 Haziran'da Alanya
'da Özbekistan
ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Belek
bölgesindeki kamp çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Emre Belözoğlu
, Burak Yılmaz
, Dorukhan Toköz
ve Emre Taşdemir
takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğindeki bireysel idmanlarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yapıldı. Soğuma ve açma-germe egzersizlerinin ardından idman sona erdi. TFF
Başkanvekili Ali Dürüst
de çalışmayı takip etti.
(İHA)
Alanya
, Antalya
, Güncel
Kaynak: İHA