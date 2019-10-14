Haberler » Güncel » A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması

A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması

EURO 2020 elemelerinde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Alanyasporlu Efecan Karaca'nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru açıklama yaptı.

14.10.2019 16:15A Milli Takımda kadrodan çıkarılan Efecan hakkında doktor açıklaması
EURO 2020 elemelerinde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Alanyasporlu Efecan Karaca'nın sağlık durumu hakkında kulüp doktoru açıklama yaptı.
EURO 2020 Elemeleri'nde bugün deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlığı bulunan Efecan Karaca'nın maç kadrosunda çıkarıldıkları açıklandı. Konuyla ilgili Aytemiz Alanyaspor Kulüp doktoru İsmail Yetkin açıklama yaptı.
"FUTBOLCUMUZUN DURUMU İYİ"
Yetkin, Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili olarak, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmişti. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.
(Erdal Anak/İHA)

Efecan Karaca, Fransa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:44 Stadyumda kitap okudular
16:44 Ankara chp'li salıcı hala suriye bataklığına girilmemesini söylüyoruz 1
16:44 Küçükçekmece'de otomobil karşı şeride geçti 6 yaralı
16:44 Ankara chp'li salıcı hala suriye bataklığına girilmemesini söylüyoruz 2
16:43 3. Uluslararası Kapadokya İmece Festivali Mustafapaşa'da gerçekleştirildi
16:43 Yalova'da 1077 öğrenci aynı anda kitap okudu
16:43 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi - BURSA
14.10.2019 16:45:32