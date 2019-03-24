24 Mart 2019, 12:09
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A Milli Takımda Yeni İkili: Burak Yılmaz-Hakan Çalhanoğlu

Arnavutluk maçında gollerimizi atan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, yeni dönemde A Milli Takımın hücumdaki en etkili silahları olacak. Güneş rakipleri bu ikiliyle yıkacak.

Milliler, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi bir başlangıç yaparken, iki golümüzü atan Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu kalitelerini ortaya koydu. Yeni dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücumda en güvendiği iki isim olması beklenen Burak ve Hakan'a "Süper ikili" benzetmesi yapılıyor.

CENK İLE İYİ ANLAŞTI

Burak özellikle ceza alanı içindeki pozisyonlarda ve savunmanın arkasına atılan uzun toplarda etkili bir oyuncu olarak öne çıkarken, kontra ataklarda özellikle deplasmanlarda Güneş'in en güvendiği isim olacak. Cenk Tosun ile de uyumu mükemmel olan Burak, gollerine bundan sonraki maçlarda da devam edeceğini gösterdi.

KAPANAN SAVUNMALARI HAKAN AÇACAK

Hakan Çalhanoğlu ise ceza alanı dışında etkili olan bir oyuncu. Hem kendi getirdiği toplarla tehlikeli pozisyonlara imza atarken, hem de arkadaşlarından gelen pasları şut olarak kullanabildiği gibi, gol pası olarak da değerlendirebiliyor. Uzaktan etkili şutlarıyla kapanan savunmaların direncini kırabiliyor.

(Star)

Arnavutluk, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Spor



YORUMLAR (2)
BÖYLE OLUN: RAKIP DEĞİL BİRBİRİMİZİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖRMEK NE GÜZEL
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TUNÇ06: ABARTMAYIN DURUM ORTADA ŞENOL PARA KAZANACAK SONUNDA O DA GİDECEK BAKIN GÖRÜN...FUTBOL KÖTÜ YÖNETİLİYOR BİZDE ÇIKAR ÇOK LAF ÇOK İCRAAT YOK.
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