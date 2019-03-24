A Milli Takımda Yeni İkili: Burak Yılmaz-Hakan Çalhanoğlu

Milliler, Arnavutluk galibiyetiyle 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerine iyi bir başlangıç yaparken, iki golümüzü atan Burak Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu kalitelerini ortaya koydu. Yeni dönemde Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücumda en güvendiği iki isim olması beklenen Burak ve Hakan'a "Süper ikili" benzetmesi yapılıyor.

CENK İLE İYİ ANLAŞTI

Burak özellikle ceza alanı içindeki pozisyonlarda ve savunmanın arkasına atılan uzun toplarda etkili bir oyuncu olarak öne çıkarken, kontra ataklarda özellikle deplasmanlarda Güneş'in en güvendiği isim olacak. Cenk Tosun ile de uyumu mükemmel olan Burak, gollerine bundan sonraki maçlarda da devam edeceğini gösterdi.

KAPANAN SAVUNMALARI HAKAN AÇACAK

Hakan Çalhanoğlu ise ceza alanı dışında etkili olan bir oyuncu. Hem kendi getirdiği toplarla tehlikeli pozisyonlara imza atarken, hem de arkadaşlarından gelen pasları şut olarak kullanabildiği gibi, gol pası olarak da değerlendirebiliyor. Uzaktan etkili şutlarıyla kapanan savunmaların direncini kırabiliyor.

(Star)