22 Mart 2019, 21:37
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A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! Maçta İlk Gol Geldi

A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! Maçta İlk Gol Geldi

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk'a konuk oluyor. Saat 22:45'te başlayan mücadele 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Loro Borici Stadında oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Steiler yönetiyor. Saat 22:45'te başlayan mücadele 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

21' GOL! A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Başarılar Milli Takım!

İLK 11'LER

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu, Memushaj, Balaj, Uzuni

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Mahmut, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

Futbol, Arnavutluk, Spor



YORUMLAR (21)
GÜNEŞDOĞDU: Milli takımımıza ''Güneş'' doğdu. İyi ki varsın Şenol Güneş Abi
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OSMANLI KARTALI: Milli takımıza başarılar diliyorum. . inşallah kazanırız. . haydi aslanlarım. . .
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TR80: Bu cenk tosun ne yavv 9 milli maçta sutu yok takımında formayı unuttu hala milli nasıl oluyor anlamadım yazık oldu milli takıma.
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  • HAKKI : tabiki adamlarını alacaklar 38 yaşındaki emreyi alıyor o kadar klüp var bir orta saha bulamıyorlar.... enteresan... günü kurtarma derdindeler.
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OSMAN: Bu maci kazanamiycaz
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