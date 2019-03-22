A Milli Takımımız, Arnavutluk Karşısında! Maçta İlk Gol Geldi

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubundaki ilk maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor. Loro Borici Stadında oynanan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Steiler yönetiyor. Saat 22:45'te başlayan mücadele 1-0 Türkiye'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

21' GOL! A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

1' Karşılaşma başladı. Başarılar Milli Takım!

İLK 11'LER

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Ismajli, Xhimshiti, Hysaj, Abrashi, Xhaka, Balliu, Memushaj, Balaj, Uzuni

TÜRKİYE: Mert Günok, Gökhan Gönül, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Mahmut, Okay, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz