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A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

FIFA, dünya sıralamasına göre birinci Belçika, ikinci Fransa ve üçüncü Brezilya yerlerini korudu. A Milli Takımımız ise 4 basamak yükselerek 32. sıraya yükseldi.

24.10.2019 12:03

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32. sıraya yerleşti.

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Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

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A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 32. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (6)
ASLI:EKONOMİ YERİN DİBİNE GİRMİŞ ARTIK DIŞARDAN BORÇ BİLE ALAMAZ HALE GELMİŞİZ UYDURUK TRAFİK CEZALARI VE VEGİLERDEN BAŞKA DEVLETİN GELİR KAYNAĞI KALMAMIŞ SİZ HALA FUTBOL İLE İLGİLENİN. YAKINDA SOLUDUĞUMUZ NEFESDEN BİLE VERGİ KESERLERSE ŞAŞMAM.
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SAÇMA SIRALAMA:NE 32Sİ KARDEŞİM SON DÜNYA ŞAMPİYONU DEPLASMANINDA YENİLMİYORSUN GRUBUNDA LİDERSİN SAÇMA BİR SIRALAMA
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AD:bizim en azından ilk 20 de olmamız gerekirdibence sıralama çok adaletsiz ve saçma
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET:BELÇİKANIN NEYİ VARMIŞDA BİRİNÇİ SIRADAYNIŞ? BU SIRALAMA KIRİTERLERİ NEDİR ACABA?
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GERÇEK:aynen. belçikanın ne milli takım bazında, ne de kulüp takımı bazında göreceli bi başarısını ben görmedim.
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İMPARATOR:PARAtor olmadığında milli takımda ruh var. prim krizi yok. şımarık egoistlik hiç yok.
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