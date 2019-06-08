08.06.2019 20:23
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A Milli Takımımız, kritik maçta Fransa'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, kritik maçta Fransa

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ile geçen milli takımımız, dünya devi Fransa'yı da yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

Arnavutluk, Fransa, Spor

YORUMLAR (13)
KENAN DEMİR: 1 mısır yeneriz
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ONUR: Umudumuzu kaybetmeyelim EN BÜYÜK TÜRKIYE
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KEN: Yuhh... allah yardimcimiz olsun
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ASLI: MİLLİ TAKIMIMIZ KAZANSIN ÇOK İSTERİM AMA BU FRANSAYA KARŞI MAALESEF ŞANSIMIZ YOK. GERÇEKCİ OLALIM BENCE FRANSA 3 ÜZERİ ALIR. BAHSE GİREN VARMI?????????
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CCC: yusuf ve hakan olmalıydı
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