A Milli Takımımız, Moldova'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadındaki maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan Sergii Boiko yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali,Dorukhan, Mahmut, Deniz, Hakan, Cenk, Burak

MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros

AY-YILDIZLILAR, MOLDOVA'YA 21 GOL ATTI

A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 kez milliler sahadan galip ayrılırken, 2 maçta da berabere kaldı. 1996'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Milli Takım, 2017'de oynanan son müsabakayı da 3-1 kazandı. Milliler, Moldova filelerine 21 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 3 gol gördü.