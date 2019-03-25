25 Mart 2019, 18:46
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A Milli Takımımız, Moldova'yı Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Takımımız, Moldova

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubundaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu ikinci maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadındaki maçı Ukrayna Futbol Federasyonundan Sergii Boiko yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Hasan Ali,Dorukhan, Mahmut, Deniz, Hakan, Cenk, Burak

MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros

AY-YILDIZLILAR, MOLDOVA'YA 21 GOL ATTI

A Milli Futbol Takımı ile Moldova bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 kez milliler sahadan galip ayrılırken, 2 maçta da berabere kaldı. 1996'da oynanan ilk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Milli Takım, 2017'de oynanan son müsabakayı da 3-1 kazandı. Milliler, Moldova filelerine 21 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 3 gol gördü.

Türkiye, Futbol, Moldova, Spor



YORUMLAR (4)
TURKİYE: Sayin senol gunes 11 de ozan kabak a neden sans vermiyor takim da oyunculari yerine tam olarak oturtmali fransa ve izlanda maci gelmeden bir birini uyum saglayacak bir takim kurmali
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MOLDOVAN: Destur erkek varr
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CEMİLS : Kadroyu iyi kurmamış ikinci yatı başladığı 2 kişiyi kafadan değişecek
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BÜKÜCÜ: Açın Yolu Osmanlı Torunları Geliyor . . .
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