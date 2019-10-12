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A Milli Takımımız son dakikada attı, Kadıköy yıkıldı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye, Arnavutluk'u Cenk Tosun'un son dakika golüyle 1-0 yendi. Yıldız oyuncunun golünden sonra Kadıköy'de müthiş bir coşku yaşandı.

12.10.2019 00:43

A Milli Takımımızın, Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol Kadıköy'de büyük coşku oluşturdu.

Cenk'in kafa golüyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.

Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı. Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

A Milli Takımımız son dakikada attı, Kadıköy yıkıldı!

Cenk Tosun, Türkiye, Kadıköy, Spor

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