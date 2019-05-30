A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Radu Marian Petrescu yönetecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun
YUNANİSTAN: Alexandros Paschalakis, Giorgos Valerianos, Manolis Siopis, Efthymis Koulouris, Kostas Fortounis, Dimitris Pelkas, Giorgos Masouras, Charis Mavrias, Dimitris Kourbelis, Andreas Samaris, Leonardo Koutris
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