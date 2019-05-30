30.05.2019 20:30
Haberler» Spor » Haber

A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! İlk 11

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde özel maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Radu Marian Petrescu yönetecek.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

YUNANİSTAN: Alexandros Paschalakis, Giorgos Valerianos, Manolis Siopis, Efthymis Koulouris, Kostas Fortounis, Dimitris Pelkas, Giorgos Masouras, Charis Mavrias, Dimitris Kourbelis, Andreas Samaris, Leonardo Koutris

Futbol, Yunanistan, Spor

YORUMLAR (3)
GERÇEKÇİ: 5 6 yer rahatlarız bu kadroyla hakan burak deniz nerdee
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
AĞRI KESİCİ: deniz türücü almıyan hoca maldır arkadaş
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz