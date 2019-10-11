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A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız, Arnavutluk'u sahasında konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

11.10.2019 20:22A Milli Takımımız zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 6 maçta aldığı 5 galibiyetle 15 puanla lider durumda bulunan Ay-Yıldızlılarımız, Ülker Stadı'nda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak kritik mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Umut Meraş, Emre, Mahmut, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Burak, Cenk Tosun

ARNAVUTLUK:Strakosha, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Veseli, Bare, Gjasula, Lenjani, Çikalleshi, Memushaj, Manaj.


Ülker Stadı, Arnavutluk, Avrupa, Spor

YORUMLAR(4)
SERKAN B.:ne hakan calhanoglu''su ya. bari sen yapma senol hoca. gözünü seveyim.
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MANUEL:su macta bile kaleye merti koyuyorsun. ugurcani koysana adam tecrube kazansin gercekten ihtiyavcin oldugunda tecrubesiz haberleri cikaracaksin.
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TTT:Uğurcanı Fransa maçında oynatsın adam oyunu soğutmayı iyi biliyor. Tabi oradaki hakemler yer mi bilemiyorum.
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KENAN:Milli takım tecrübe yerimi gitsin halı sahada oynayıp tecrübe kazansın bay balon
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