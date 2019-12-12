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A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran!

İddaa risk yönetimi, A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna 80.00 oran verdi. İngiltere, 5.00 oranıyla favori olarak gösterildi.

12.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:42

İddaa risk yönetimi, EURO 2020 şampiyonluk oranlarını belirledi. Türkiye'nin şampiyonluğuna 80.00 oran verildi. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

GRUPTAKİ SON 2 MAÇ BAKÜ'DE

Milliler, ikinci ve üçüncü maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşılaşacak.

İşte oranlar:

5.00 İngiltere

5.75 Belçika

6.25 Fransa

7.00 Hollanda

8.00 İspanya

8.50 Almanya

10.00 İtalya

15.00 Portekiz

80.00 TÜRKİYE

A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran!

Olimpiyat Stadı, İngiltere, Spor


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