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A Milli Takımımızın Fransa maçı ilk 11'i belli oldu!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Türkiye, Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak maç öncesi iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

14.10.2019 19:28A Milli Takımımızın Fransa maçı ilk 11'i belli oldu!

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa'ya konuk olacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

İLK 11'LER

FRANSA:Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak Yılmaz

AY-YILDIZLILARIN 576. MAÇI

A Milli Takım, bugün Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda 760 gol sevinci yaşarken, 822 golü de kalesinde gördü.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milliler, bugün Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0'lık skorla almıştı.


A Milli Futbol Takımı, Avrupa, Fransa, Spor

YORUMLAR(23)
OSMANİYELİ:YA OSMAN BEYDEN GELEN BİR FIRTINA DİNDİRMEDİ FATİH SULTANDAN BU YANA GÖK GÜRLEDİ ULU ÖNDER GECİT VERMEDİ YARAP BİZE BUGÜN EN BUYUK GÜCÜ NASİP EYLE YARABİM AY YILDIZI GÖKLERDEN İNDİRME YARABİM AMİN
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI:MAÇA BERABERLİK İÇİN ÇIKACAĞIZ BERABERE KALABİLİRSEK GRUPTAN ÇIKMAYI NERDEYSE GARANTİLERİZ VE HALA LİDER KALIRIZ. FRANSANIN 1. GOLÜNDEN SONRA MAÇ RENKLENİR. GOLU YEDİKTEN SONRA BİZİMKİLERDE MECBUREN HÜCUMUDA DÜŞÜNÜRLER O ZAMAN KADAR SIKICI BİR MAÇ OLUR.
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FETDAH:rakibine büyük görmeseniz ve korkmsanız herşey güzel olur inşallah
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MEMLEKETİM:Biz bugün Fransa''yi yeneriz yeterki fazla motivasyondan kirmizi kart görmeyelim. Fransa sisirildigi kadar iyi deyil.
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CANIM ÜLKEM TÜRKİYEM:1 puan olsun bizim olsun.
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GÜMBÜLDEK:Yav arkadaş Yusuf yazıcı yedek kalmaz. Geçen maçta oyuna girince oyuna hareket getirdi.
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ILAYDA:Fransa liginde rezil oynuyor bu sene kaptirdigi toplar yuzunden Lille kac gol yedi biliyormusun Mal?
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SOCCER STARS:OZAN TUFANI ALMIS IKINCI LIGTEN O HAREKETLENDIRIR
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SOCCER STARS:OZAN TUFAN İKİNCİ LİG OYUNCUSU SAYIN TERİM HICMI BASKA OYUNCU BULAMADIN BIDE ILK ONBIRE CIKARTMIS KINIM KINIM KINIYOM TOOHH
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RİVALDO:Vende bi an ozan galataraydami oynuyo diye dusundum adam teknik direktoru bilmiyo ama 2. Lig oyuncusunu biliyo :))
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