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A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

04.10.2019 20:22

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ve Arnavutluk ile oynayacağı maçların aday kadrosunu Teknik direktör Şenol Güneş, 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı. Moldova ve Andorra maçlarına Galatasaray'dan kimseyi çağırmadığı için eleştirilen Güneş, bu kez sarı-kırmızılı takımdan Ömer Bayram'ı kadroya davet etti.

RAKİPLERİMİZ ARNAVUTLUK VE FRANSA

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

İşte A Milli Takımımızın kadrosu:

A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu!

Spor

YORUMLAR(7)
M.ÇEK:Vaybeee Cim Bom dan da oyuncu var!!!!!!!!
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MESUT VİYANA:Göğsümüzde ay ve yıldız Sel olduk biz geliyoruz Göğü titretir bu şarkımız Seksen milyon söylüyoruz OoOoO Türkiye Türkiye Haydiii zafere Türkiye Türkiye OOoOoO Yer gök inlesin bu sesi dinlesin Hep seninleyiz Türkiyemmmmmmmm
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DÜŞÜNEN İNSAN:hayret oğuzhan yok
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SOKAKTAKİ FB Lİ:Kaleciler 4 çıkmış, helaal GÜNEŞ yeniden doğacak mı acep, bekleyecez görecez.
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.....:beğenmeyenler olmuş büyük ihtimal galatasaylılar neden emre moru almadı diye fenerbahçeliller neden altay yok diye
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CANMEN:BASARILAR TüRK MILLILER. . . !!!!
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ANTİ-X:Ömer bayramdır galatasaray!! puhhahahah
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