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A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva'da yaptığı idmanla sürdürdü.

09.10.2019 19:22A Milliler Arnavutluk mesaisini sürdürdü
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde cuma günü Arnavutluk ile karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva'da yaptığı idmanla sürdürdü.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile 2 önemli karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanla sürdürdü. İdmana ısınma koşuları ile başlayan ay-yıldızlılar daha sonra ikili eşleşme ile topla koordinasyon hareketleri yaptı.

Antrenmanın basına açık bölümü 5'e 2 top kapma ve kanat organizasyonları çalışmasıyla tamamlandı.

Dün takımdan ayrı düz koşu yapan kaptan Emre Belözoğlu bugün takımla çalışırken, ay-yıldızlılarda idmanda eksik oyuncu bulunmadı. - İSTANBUL

Arnavutluk, Avrupa, Riva, Spor

Kaynak: İHA

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