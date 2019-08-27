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A milliler, atlas turnuvası'nda 3'üncü oldu

Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.

27.08.2019 13:38 A milliler, atlas turnuvası'nda 3'üncü oldu
Çin'in Suzhou kentinde düzenlenen Atlas Turnuvası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 87-59 mağlup ederek turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.
Maçın ilk periyodundan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, ilk çeyreği 21-12, devreyi de 40-22 önde kapattı. 2'nci yarıda da etkili oyununu devam ettiren Milliler, karşılaşmayı 87-59 kazanarak turnuvayı 3'üncü bitirdi.
Türkiye'de Ersan İlyasova ve Melih Mahmutoğlu 16'şar sayı kaydederken, Sertaç Şanlı 13, Yiğit Arslan ise 10 sayı ile mücadele etti. Hafif sakatlığı bulunan Scottie Vilbekin ise karşılaşmada süre almadı.
Türkiye, yarın FIBA Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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