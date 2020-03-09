A Milliler finale kalırsa, Arçelik tv bedellerini iade edecek
Arçelik, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edeceğini duyurdu.
09.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:58
Arçelik, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) finale kalması halinde mart ayında satılan 55 inç ve üzeri 4K UHD televizyonların bedellerini tüketiciye iade edeceğini duyurdu.
Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir kampanyayla, EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.
Turnuvada A Grubu'nda Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 12 Temmuz'daki finale kalması halinde mart ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.
Arçelik 9 Mart itibariyle başladığı kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.
Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir kampanyayla, EURO 2020'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın olası zaferini kutlamaya hazırlanıyor.
Turnuvada A Grubu'nda Roma'da 12 Haziran'da İtalya, Bakü'de 17 Haziran'da Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nın 12 Temmuz'daki finale kalması halinde mart ayında satılan Arçelik 55 inç ve üzeri UHD televizyonların bedelleri tüketicilere iade edilecek.
Arçelik 9 Mart itibariyle başladığı kampanyaya dahil olan TV modellerine ve kampanyaya ait diğer bilgileri detaylı olarak www.arcelik.com.tr adresi üzerinden tüketicilerine sunuyor.
Kaynak: AA
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Etiketler : A Milli Futbol Takımı, Arçelik A.Ş., Türkiye, TV, Ekonomi
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