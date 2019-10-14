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A Milliler Fransa maçına hazır

- A Milliler Fransa maçına hazırİSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

14.10.2019 00:01
- A Milliler Fransa maçına hazır
İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde maçın oynanacağı Stade de France'de karşılaşmanın son çalışması yapıldı. Isınma koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın basına kapalı kısmında, taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında yarın TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak.
A Milliler Fransa maçına hazır

Spor

Kaynak: İHA

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