A Milliler, Gürcistan'ı 5-0 Yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda oynanan müsabakada, milli takımın gollerini 3. dakikada Ecem Cumert, 19. dakikada Nino Sutidze (kendi kalesine), 38. dakikada Selin Dişli, 59. dakikada Didem Karagenç ve 86. dakikada Kader Hançar attı.

Ay-yıldızlı takım, Gürcistan ile üç gün önce oynadığı hazırlık maçını da 2-0 kazanmıştı.