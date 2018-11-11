11 Kasım 2018, 20:20
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A Milliler, Gürcistan'ı 5-0 Yendi

A Milliler, Gürcistan

Hazırlık maçında Gürcistan'a konuk olan A Milli Kadın Futbol Takımı sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Gürcistan ile  oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent  Tiflis'te Gürcistan Futbol Federasyonu tesislerindeki Basa Stadı'nda oynanan  müsabakada, milli takımın gollerini 3. dakikada Ecem Cumert, 19. dakikada Nino  Sutidze (kendi kalesine), 38. dakikada Selin Dişli, 59. dakikada Didem Karagenç  ve 86. dakikada Kader Hançar attı.
Ay-yıldızlı takım, Gürcistan ile üç gün önce oynadığı hazırlık maçını  da 2-0 kazanmıştı.
Futbol,Gürcistan

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