A Milliler İstanbul'daki Son Çalışmasını Yaptı

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder
idmana katılmadı
İSTANBUL/ DHA A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıkları çerçevesinde TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder'in katılmadığı, sakatlığı süren Enes Ünal
'ın ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman şiddetli yağmur altında yapıldı.
Teknik direktör Mircea Lucescu
yönetimindeki idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi ve soğuma egzersizleriyle çalışma son buldu.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.20'de İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Konya'ya gidecek.
İstanbul,Konya
15 Kasım 2018 Perşembe 21:10