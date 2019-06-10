A Milliler, İzlanda önünde üç puan arıyor

Kaynak: İHA

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanarak puanını 12 yapmak istiyor. Ay-Yıldızlılar, bu maçtan galip ayrılırsa, rakibini deplasmanda ilk kez mağlup edecek.2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Arnavutluk karşısında deplasmanda 2-0 kazanarak grup maçlarına başlayan ve ardından Moldova'yı 4-0'la geçen A Milliler, son Dünya Şampiyonu Fransa'yı Konya'da 2-0 mağlup ederek grupta 9 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu. Geride kalan 3 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise gol görmedi. Yarın deplasmanda İzlanda'yla karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız, bu maçı kazanması durumunda, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakalayacak.Deplasmanda hiç kazanamadıkA Milliler bugüne kadar İzlanda'yla 1'i hazırlık mücadelesi olmak üzere 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İzlanda 7 galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. A Milli Futbol Takımımız, rakibi karşısında 2 kez kazanmayı başardı. İzlanda deplasmanında ise şu ana kadar galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, bu ülkede çıktıkları 6 mücadelede 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. İki ekip arasında oynanan 11 mücadelede İzlanda 21 gol atarken, millilerimiz 10 kez fileleri havalandırdı. Yarın Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. A Milli takımın mücadeleye şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:Mert - Zeki, Çağlar, Kaan, Hasan Ali - Dorukhan, Mahmut, Cengiz, İrfan, Kenan - Burak Yılmaz.Diplomatik probleme dönüştüKarşılaşma için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na havalimanında yapılan muamele ve sonrasında bir kişinin Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı sırada mikrofonların yanında tuvalet fırçası uzatması nedeniyle karşılaşma öncesinde büyük kriz yaşanırken, Norveç Büyükelçiliği vasıtasıyla da İzlanda'ya nota verdi. Yarın oynanacak olan karşılaşma için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İzlanda'ya gelecek. - REYKJAVİK