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A Millilerin İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

08.11.2019 23:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:25A Millilerin İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı
A Milli Takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İstanbul'da ve 17 Kasım'da deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
(İHA)

Andorra, İzlanda, Güncel

Kaynak: İHA

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