A Spor'da Serkan Korkmaz ile yollar ayrıldı

Türkiye 'nin önde gelen spor kanallarından A Spor 'da flaş bir ayrılık yaşandı. A Spor Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı. Korkmaz'ın yerine Spor Müdürü olan Ender Bilgin vekaleten atandı. A Spor'dan ayrılan Korkmaz, Fotomaç Gazetesi'nde köşe yazılarına devam edecek.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde canlı yayında gerginlik yaşayan A Spor Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın ve spiker Setenay Cankat ile yollar ayrılmıştı.

SERKAN KORKMAZ KİMDİR?

1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Serkan Korkmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Asıl mesleği İnşaat Mühendisliği olan Korkmaz okul döneminde televizyon dünyası ile tanışarak Cine 5 ve Show Tv bünyesinde çeşitli görevler aldı.

Daha sonra NTV'de 10 yıl, Haber 24'te 3 sene, Fox Türkiye'de 1 sene çalışan Serkan Korkmaz bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Genel Direktör Yardımcılığı görevinde de bulundu. Kariyerinde TRT ve Beyaz Tv macerası da olan Korkmaz, Turkuaz Medya Grubu'nda A Spor'un kuruluşunda yer almıştı ve Yayın Koordinatörü olarak görev yapıyordu.