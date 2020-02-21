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A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

A Spor ekranlarında yayınlanan "8 dakika" programında gazeteci Göktuğhan Argın ile gerginlik yaşayan ve Argın'ı stüdyodan kovan Setenay Cankat'ın görevine son verildi. Olayın diğer kahramanı Göktuğhan Argın da kanaldan gönderilmişti.

21.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:05

Geçtiğimiz günlerde A 'da ekrana gelen "8 dakika" programının sunucusu Setenay Cankat ile gazeteci Göktuğhan Argın arasında gergin anlar yaşanmıştı. Setenay Cankat, "Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha programa gelme" diyerek Argın'ı yayından kovmuş, Göktuğhan Argın da stüdyoyu terk etmişti.

"AVUKATLARIM HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI"

Bu olayların ardından Setenay Cankat, hesabından açıklamalarda bulundu. Cankat, "Sağlık sorunlarım sebebiyle raporlu olmama rağmen şahsıma bugün gönderilen ihtarnameyle A Spor tarafından iş akdimin feshedildiğini ve dolayısıyla ilişiğimin kesildiğini de siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim. A Spor tarafından alınan bu haksız kararlarla ilgili avukatlarımın hukuki süreci başlattıklarını ne olursa olsun şahsıma ne yapılırsa yapılsın her daim ayakta kalacağımı da beni sevenlere bildiririm. Saygılarımla..." sözleriyle A Spor'dan gönderildiğini açıkladı.

Gün içinde de olayın diğer kahramanı Göktuğhan Argın'ın tazminatsız görevine son verilmişti.

SETENAY CANKAT KİMDİR?

'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 tarihi doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte 'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber'de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibariyle muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.

Göktuğhan Argın, Ali KoçGöktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi

A Spor spikeri Setenay Cankat'ın görevine son verildi

Instagram, İstanbul, İzmir, Spor


HABER YORUMLARI (16)
AVUKAT:Avukatları da varmış mış :) avukatım da değil avukatlarım :)) elbette kanalın aldığı,hukuki bir karar ve hak ihlali sözkonusu dahi değil...
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SERHAT:Kadında acayip bir ego var bide ergenler gibi konuşmuş. . Birilerini işe alacaksanız seçici olmalısınız. . .
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.:YAZDIĞI YAZIYA BAK . HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATACAKMIŞ . SÜRELİ SÖZLEŞMEN YOK , NORMAL MAAŞLI BİR ÇALIŞANSAN PATRON TAZMİNATI VERMİŞ KOVMUŞ SENİ . İSTEDİĞİN HUKUĞA BAŞVUR . HİÇBİRŞEY KAZANAMAZSIN .
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KIMSESIZ YAŞAR:helal olsun kanalı silmıstım bu kadının ükalalıgı yuzunden tekrar bulup eklıyecem
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4 0
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ULTRA ASLAN:Asporun kapandigi gunleride görecez inş.
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TRAKYALI:hadi şimdi hanım hanımcık evde bebeklerinle oyna. . haydi marş marş. .
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20 0
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KÜLYUTMAZ:Bütün kanallarda kadın yorumcu.Bunlar ne ara futbol uzmanı oldu ne ara usta futbolcuların yerini aldı.Sadece görsellikle bütün tv lerde yer veriliyor. Bilgi yok görüntü şahane olsun.
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14 2
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HAYIRLI CUMALAR:böyle kanalda böyle insanlar calıır normalll
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14 1
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ZİYAA:''Gülme komşuna, gelir başına''
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12 0
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TURAN:İlk kez baktım programa ve bu bayanı bayağı kendini beğenmiş aşalayışı bir tavrı var. A kanal nede olsa istesende istemesende huyu değişiyor insanın galiba.
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10 1
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