A Vitamini Eksikliği Saç Dökülmesini Tetikliyor

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, A vitamini eksikliğinin saç dökülmesini tetiklediğini belirtti.Vitamin eksikliğinin insanda pek çok sorunları beraberinde getirebildiğini kaydeden Doktor Fulya Tezel, "Bunlardan birisi de saç dökülmeleriyle ilgili diyebiliriz. Çünkü yeteri düzeyde bir vitamin vücudunuzda yok ise saç dökülmeleri oluyor. İstenmeyen saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalınıyor. Genelde saç dökülmesini tetikleyen vitaminler arasında A vitamini ön plana çıkıyor. Hem hamilelik hem de diyet dönemlerinde bu tür sorunlar baş gösterebiliyor. Protein eksikliğine engel olabilmeniz adına mutlaka et, balık ve yumurta, süt ürünlerini çok fazla tüketmeniz gerekiyor. Bu sayede vücudunuzdaki vitamin eksikliğini giderirken, saçın da aynı şekilde beslenmesini sağlamış oluyorsunuz. Vitamin demişken doktorların son zamanda en çok önerdiği önemli dermatolojik uygulamalar içerisinde saç mezoterapisi yer alıyor. Saç mezoterapisi, saçınızın ihtiyacı olan pek çok vitamini saçlı derinize enjekte edecek işlemlerden birisidir. Böylelikle vitamin, mineral eksikliğinizi bu yola başvurarak sorunsuz şekilde gidermeniz mümkün hale dönüşüyor. Direkt deri altına enjekte edildiğinden dolayı son derece etkili işlemlerden biri olmayı başarıyor. Dışarıdan sürülen ürünlere oranla daha etkili ve sağlıklıdır. Bu yüzden böyle bir sorununuz var ise saç mezoterapisi yöntemine başvurmanız etkili bir çözüm yolu gibi gözüküyor." diye konuştu.Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, genetik faktörlere bağlı saç dökülmeleri hakkında da şu bilgileri verdi:"Saç dökülmesi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman tomak tomak diyebileceğimiz saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Her ne kadar saç bakımları dökülmeleri engellemek adına yapılsa da çoğu zaman engel olunamıyor. Genetik kaynaklı bir problem olsa bile saç mezoterapisi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu yöntem her yaş grubuna ait kişilere sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Küçük yaştaki kişilere de ihtiyacı olursa uygulanabilir. Fakat saç mezoterapisi yapılmadan önce ilk olarak saç yapısı incelenip araştırma altına alınmaktadır. Saçın vitamin gereksinimine bağlı olarak hafta da bir yahut iki defa olmak kaydıyla uygulanabiliyor. Eğer aşırı derece de bir vitamin eksikliği söz konusu ise o zaman seansta bir iyileştirme durumu söz konusu olabiliyor.Kadınlarda olduğu gibi bu işlem erkekte de rahatlıkla uygulamaya konuluyor. Böylelikle erkeklerde çok sık rastlanan kellik durumu tamamen ortadan kalkmış oluyor. İstediğiniz gür ve hacimli saçlara anında sahip olmaya başlıyorsunuz. Saç mezoterapisinin saçınızın yapısına zararı yoktur. Bu yüzden gönül rahatlığı ile bu işlemden yararlanma şansına sahip olmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hayalini kurmuş olduğunuz saçlara kavuşabilirsiniz. Çünkü saçınızın vitamin kaybını tamamlayarak uzun ve gür saçlara yeniden kavuşmanızı sağlıyor."