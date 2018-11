A101'de İndirimli Ürünler! 22 Kasım A101'de Hangi Ürünler Kampanyalı?

A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? sorusu indirim vatandaşlar tarafından merak ediliyor.İşte, A101 22 Kasım indirimli ürünleri..

TOSHIBA 43¨ FULL HD SMART LED TV

TOSHIBA markalı 43L2863DAT modelindeki izlerken görüntü kalitesini hissettirecek ve zevk verecek olan 43 inç ekran boyutu bulunan LED TV, uygun fiyatı ve fiyatına kıyasla yüksek özellikleriyle birlikte 22 Kasım A101 Aktüel kataloğunun ilk sırasında yer alıyor. Cihazın ölçüsü inç olarak 43, santimetre olarak 109 cm olarak belirlenmiş. Üründe yer alan HDMI girişi sayısı 3, USB girişi sayısı ise 2 olarak tasarlanırken, Netflix sayesinde, Netflix dizilerini üyelik aldığınız takdirde rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Full HD çözünürlük sunan televizyonun Bluetooth özelliği de bulunuyor. 2.199 TL'ye A101 Aktüel kataloğunda satışa çıkan bu ürün 3 yıl boyunca VESTEL garantisi altında.

GENERAL MOBİLE GM8 GO CEP TELEFONU

A101 aktüel kataloğunun bir diğer ürünü olan General Mobile GM8 Go, orta segment akıllı telefonlar arasında kendini öne çıkarmakta olan bir cep telefonu olarak kendini gösteriyor. Uygun fiyatı, fiyatına kıyasla sunduğu yüksek özellikleriyle birlikte dikkat çeken General Mobile GM8 Go, 1 GB RAM, 16 GB dahili depolama, 1.5 GHz Quad Core işlemci, Android 8.1.0 Oreo Go Edition yazılım sistemi 3.500 mAh pil ve 128 GB'a kadar artırılabilir hafıza kartı desteğiyle birlikte 849.00 TL'ye satılıyor. 2 yıl boyunca da General Mobile garantisi bulunuyor.

AHŞAP ÇİÇEKLİK

22 Kasım A101 Aktüel kataloğu mobilya modelleri arasında yer alan bir diğer ürün ise Ahşap çiçeklik oluyor. Alt bölümü raf olarak, üstünde ise çiçekleri koymak için bir bölme bulunan 30 x 73 x 66 cm ölçülere sahip olan ahşap çiçeklik 89.95 TL fiyatla satılıyor.