08 Aralık 2018 Cumartesi 11:12



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:12

Anadolu Ajansı (AA), bugün başta Fransa olmak üzere Belçika ve Hollanda'da "sarı yeleklilerin" düzenleyecekleri gösterileri ve olası sıcak gelişmeleri canlı yayınlar, son dakika haberleri ve anlık fotoğraflarla abonelere iletecek.Fransa bugün, akaryakıt zammına tepki olarak ortaya çıkan daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfke gösterisine dönüşen protestoların dördüncüsüne sahne olacak.Champs-Elysees (Şanzelize) Bulvarı ile Elysee Sarayı ve çevresi olmak üzere Paris'in değişik bölgelerinde toplanması beklenen "sarı yelekliler", Macron'a olan tepkilerini bir kez daha dile getirecek.AA, gösterileri muhabir, foto muhabir ve kameramanlardan oluşan geniş bir kadroyla takip edecek. Sıcak noktalardaki durumu üç ayrı ekibinin yapacağı canlı yayınlarla abonelerine sunacak AA, ayrıca son dakika haberleri ve anlık fotoğraflarla da gelişmeleri aktaracak.BelçikaParis gibi Belçika'nın başkenti Brüksel'in de hareketli bir gün geçirmesi bekleniyor. Brüksel'de sosyal medya üzerinden örgütlenen "sarı yelekliler", Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman çevresinde toplanacak.Önceki hafta sonu yapılan ve bin kişinin katıldığı gösteri sırasında polis araçlarının yakılması, yollara barikatlar kurulması ve iş yerlerine zarar verilmesi nedeniyle güvenlik güçleri tedbirleri artırırken, kente ek polis kuvvetleri ve TOMA'ların sevk edildiği duyuruldu.AA ekipleri Brüksel'de de gelişmeleri anı anına takip ederek abonelerine duyuracak. Gösteriyi canlı yayınlayacak olan AA Brüksel ofisi çalışanları, ayrıca sıcak gelişmeleri de anında yazılı olarak iletecek.HollandaAA'nın radarındaki diğer bir ülke de Hollanda olacak. AA ekipleri, başkent Amsterdam ile Rotterdam, Lahey, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Alkmaar, Nijmegen Tiel, Zaltbommel ve Maastricht kentlerinde yapılacak protestoları haberleştirecek.Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin istifasını isteyen "sarı yelekliler", gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve sığınmacı sorunu gibi konularda tepkilerini gösterecek.