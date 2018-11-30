Aa, 38 Milyondan Fazla Dijital Nesneye Sahip"

Anadolu Ajansı
(AA) Arşiv Müdürü Hüseyin Ünal
, AA'nın kurulduğu 1920'den itibaren üretmiş olduğu tüm verilerin elektronik ortama aktarıldığını belirterek, "38 milyondan fazla dijital nesneye sahibiz." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı"nın (KAM'18) ikinci gün oturumları, Antalya
'daki Turizm Merkezi Belek
'te devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda bu yıl ilk kez "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında, İstanbul
Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
moderatörlüğünde, "Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon" konulu oturum yapıldı.
AA Arşiv Müdürü Ünal, burada yaptığı konuşmada, AA olarak dijital dönüşümü büyük oranda tamamladıklarını söyledi.
Dijitalleşme süreci içerisinde hem dijitalleştirme hem bilgi yönetimi hem kurdukları sistemlerin birbiriyle entegre çalışabildiğini anlatan Ünal, isteyen her kurumla birlikte çalışabileceklerini aktardı.
AA'nın 1920'de kurulduğunu, 13 dilde 97 farklı ülkede faaliyet gösterdiğini anımsatan Ünal, "Günlük bin 650 haber, 2 bin 300 fotoğraf, 400 video üretmektedir. 97 ülkede, 124 farklı uyruktan toplam 3 bin çalışanımız var. Çok daha aktif bir yapıda çalışıyoruz." diye konuştu.
AA, öz kaynaklarıyla yazılım yaptı
Dijitalleşmenin önemine değinen Ünal, şunları kaydetti:
"AA kurulduğu 1920'den itibaren üretmiş olduğu tüm verileri elektronik ortama aktarmış durumda. Bunları sistemlerimiz üzerinde yönetiyoruz. 38 milyondan fazla dijital nesneye sahibiz. Bunların toplam boyutu 517 terabayt. Bu verilerinin tamamını yönetiyoruz. Bu veriyi üretirken, yönetirken kullandığımız üç temel sistemimiz var. Birincisi Haber Akış Sistemi (HAS). AA'nın temel fonksiyonu haber üretmek. Bunu da kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz haber akış sistemi üzerinden yapıyoruz."
Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) de kendilerinin yazdığını ifade eden Ünal, bunun tamamen arşivcilik bakış açısıyla arşiv müdürlüğü altında yazıldığını bildirdi.
İnsan kaynakları bilgi sisteminin de önemini anlatan Ünal, üretilen bilgilerin yönetilmesi için bunlara destekli unsurlar da olduğunu kaydetti.
Dijital arşiv sistemi, haber takip sistemi, muhasebe bilgi sistemi ve yardım masalarının da olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:
"Hepsi AA içerisinde kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yazılımlar ve çözümler. Arşiv müdürlüğü bünyesinde iki önemli proje yaptık. Birincisi dijital arşiv sistemi, ikincisi elektronik belge yönetim sistemimiz. Dijital arşiv sistemimizde AA tarafından üretilen tüm bilgileri elektronik ortama aktardık ve burada yönetmek istiyoruz. Bunların arasında negatif fotoğraflarımız da var. 1920'den bu yana ürettiğimiz haber bültenleri, idari belgeler, görüntülerimiz var. Canlı yayınlarımız ve kitap olarak bastırdığımız yayınlarımız var. Kurumsal hafızayı ilgilendiren diğer nesneler var."
Ünal, dijitalleşmeyle ilgili tüm tahsis işlemlerinin kendi öz kaynaklarıyla yaptıklarını sözlerine ekledi.
Antalya,Hüseyin Ünal,Anadolu Ajansı