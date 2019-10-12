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AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

12.10.2019 11:04AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım'dan ziyaretler
Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Isparta'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Yıldırım ilk olarak, Vali Ömer Seymenoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Seymenoğlu, ziyarette, ilin tanıtımında basın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Bölgeye yeni turizm destinasyonları kazandırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Seymenoğlu, "Turizm açısından önemli projelerimiz var. Kayak merkezi, antik kenti, gülü ve lavantasıyla kentimiz önemli bir turizm potansiyele sahip." dedi.
Yıldırım da ajansın çalışmaları hakkında Seymenoğlu'na bilgi verdi.
Daha sonra Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'i de makamında ziyaret etti.

Mustafa Yıldırım, Anadolu Ajansı, Isparta, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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