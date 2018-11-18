Aa, Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Dönem Başkanı (2)

Anadolu Ajansı
(AA), Balkan- Güney Doğu Avrupa
Haber Ajansları Birliği'nin (ABNA-SE) yeni dönem başkanı oldu.
AA'nın ev sahipliğinde düzenlenen ABNA-SE 27. Genel Kurulu, Sheraton
Grand İstanbul Ataşehir
'de yapıldı.
Genel kurula, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu
, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya
, BTA Genel Müdür Yardımcısı Borislav Chalakov, CNA Yöneticisi Georgios Penintaex, HINA Genel Müdürü Branka Gabriela Vojvodic, Atina- Makedonya
Haber Ajansı (ANA-MPA) Genel Müdürü Michalis Psilos, FENA Genel Müdürü Elmir Huremovic, ATA Genel Müdürü Armela Krasniqi, KOSOVAPRES Üst Yöneticisi Skender Krasniqi, STA Genel Müdürü Bojan Veselinovic, SRNA'dan Dubravka Blagojevic, MIA Genel Müdür Yardımcısı Halit Ajdini ve AGERPRES'ten Alexandra Stefan katıldı.
Genel kurul toplantısında daha sonra birliğe üye ajansların temsilcileri, kendi kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, genel kurulun açılışında, dünkü konferansın birliğe üye ajanslar açısından verimli geçtiğini dile getirerek, ABNA-SE'nin eski dönem başkanı Michalis Psilos'a da başarılı başkanlık dönemi için teşekkür etti.
ABNA-SE'nin 1995 yılında sadece bölgedeki haber ajansları arasında iş birliğini geliştirmek için değil, ayrıca bölgede barış, dostluk ve güven ikliminin sağlanması için kurulduğunu vurgulayan Özkaya, "AA, ABNA-SE başkanlığını, birliğin amaçları doğrultusunda yapacak ve üyeler arasında diyalog, iş birliği, dostluk ve profesyonel ilişkileri geliştirmek için çalışacak." dedi.
Özkaya, ABNA-SE'nin henüz üye ülkelerde tescil ettirilmediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Michalis Psilos çok iyi bir şey yaptı ve rutin toplantılarla birliğe üye ülkeleri birleştirdi. Onun olumlu yaklaşımı ve yardımı ABNA-SE'nin gerçek amacı oldu. Gerçekten çok müteşekkirim. Umarım tescil konusunda bugün alınan kararlar ve ABNA-SE için açılacak web sitesi, birliği daha güçlü yapacak, bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacak."
" Türkiye
'deki gelişmeleri AA'dan öğrenmek isterim"
ABNA-SE eski dönem başkanı ANA/MPA Genel Müdürü Michalis Psilos, konuşmasında, AA'ya, dün düzenlenen konferans ve seminerler için teşekkür ederek, "Balkanlar'daki barışçıl ruh buradaydı. Eminim ki bugün de burada... Kendi ülkelerimiz arasındaki iş birliği bizim ilk görevimiz olmalı. Ajanslarımız arasında iş birliği bizim ilk görevimiz olmalı." diye konuştu.
Türkiye'deki gelişmeleri Reuters
ya da AP'den değil AA'dan öğrenmek istediğini ifade eden Psilos, şunları dile getirdi:
"Dış haberler alanında çalışanların iş birliğini teşvik etmek çok önemli. Dış habercilerin, Balkan ülkelerindeki gelişmelerle ilgili, doğrudan Balkan haber ajansları ile irtibata geçmelerinin mümkün olmasını teşvik etmeliyiz. Bence bu fikri desteklemeliyiz.
Gazetecilerimiz arasında iş birliğini desteklemek için daha somut adımlar atılmasını teşvik etmeliyiz. Örneğin dün AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın bana dediği gibi Balkanlar'daki gazeteciler için ortak bir ödül verilmesi düşüncesi, bence de çok iyi bir fikir."
Genel kurulda daha sonra oy birliğiyle ANA/MPA Genel Müdürü Michalis Psilos, ABNA-SE Genel Sekreteri seçildi.
AA, ABNA-SE 27. Genel Kurulu'nda dönem başkanlığını Yunanistan
'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı ANA/MPA'dan devraldı.
Toplantının sonunda AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, ANA/MPA Genel Müdürü Psilos'a günün anısına çini vazo hediye etti.
ABNA-SE üyeleri daha sonra aile fotoğrafı çektirdi.
CEO,Avrupa,Güney Doğu
18 Kasım 2018 Pazar 13:19