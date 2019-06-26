26.06.2019 17:08
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AA Bölge Müdürü İsa Sansar'dan ziyaret

AA Bölge Müdürü İsa Sansar

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Amasya'da bir dizi ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar , Amasya 'da bir dizi ziyarette bulundu.
Amasya Valisi Osman Varol'u makamında ziyaret eden Sansar, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vali Varol da Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.
Sansar, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı da makamlarında ziyaret ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verip fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerde Sansar'a Anadolu Ajansı Amasya İl Temsilcisi Cihan Okur eşlik etti.
Kaynak: AA
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