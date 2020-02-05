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AA Bölge Müdürü Yakut'tan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.

05.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:27AA Bölge Müdürü Yakut'tan Tümgeneral İlbaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü İbrahim Yakut, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.
Tümgeneral İlbaş'ın makamında kabul ettiği Yakut, AA'nın bölgedeki çalışmalarını anlattı.
Tümgeneral Hacı İlbaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA Bölge Müdürü Yakut, Tümgeneral İlbaş'a, AA fotomuhabiri Özkan Bilgin'in, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik'in ramazan ayında iftar yaparken çektiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını hediye etti.

Anadolu Ajansı, Değerli Taş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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