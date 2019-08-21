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AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

21.08.2019 11:56 AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Cemal Coşkun, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
Bölge Müdürlüğü görevine yeni başlayan Coşkun, ziyarette Canbolat'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Canbolat da AA'nın başarılı haberlerini takip ettiklerini belirterek, Coşkun'a görevinde başarılar diledi.
Coşkun, ziyaretin sonunda Canbolat'a, AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı, Cemal Coşkun, Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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