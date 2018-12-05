Aa'da Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:15

Anadolu Ajansı (AA) personelinin katılımıyla yangına müdahale eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz, AA binası önünde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen eğitimde, yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak görevleri arasında yangınla mücadele eğitimi vermenin de yer aldığını belirten Ayaz, yangına doğru müdahalenin ve yangın anında yapılacaklar konusunda farkındalık kazanmanın önemine dikkati çekti.Ayaz, 6 milyon nüfusa ulaşan başkentte yangın vakalarının arttığını belirterek, Ankaralıları yangın konusunda tedbirli dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yangın anında itfaiyeye süratle haber verilmesinin, adresin doğru ve eksiksiz bildirilmesinin önemine dikkati çeken Ayaz, elektrik ve doğalgazın kesilmesinin, tahliye sırasında asansör kullanılmamasının, itfaiye olay yerine ulaşıncaya kadar varsa söndürme cihazlarıyla müdahalede bulunulmasının da hayati önemde olduğunu vurguladı.Ayaz, itfaiye ve "112" acil ihbar telefonlarının asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.İtfaiye ekipleri, daha sonra AA personelinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı yaptı.Tatbikatta, yanan bir mutfak tüpü ve üzerine benzin dökülen araç lastiğine yangın söndürücü ekipmanla müdahale yöntemleri gösterildi.