Aa'dan Bartın Valisi Güner'e Ziyaret

Anadolu Ajansı
(AA) Bartın
Muhabiri Selim Bostancı
, Bartın Valisi Sinan Güner
'i ziyaret etti.
Valilik makamındaki kabulde Bostancı, Bartın Valiliği
görevine atanan Güner'e "Hayırlı olsun" dileklerini iletti, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Güner de, Anadolu Ajansı'nın yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini ifade ederek, Türkiye
'nin dünyaya tanıtımına da ajansın büyük katkı sunduğunu dile getirdi.
Bostancı, ziyaretinin anısına Güner'e Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2017 yıllığını hediye etti.
Sinan Güner,Anadolu Ajansı,Bartın