Aa'dan İl Jandarma Komutanı İnce'ye Ziyaret

Anadolu Ajansı
(AA) Malatya
Bürosu çalışanları, Malatya İl jandarma Komutanı Albay Necmi İnce
'yi ziyaret etti. Jandarma
Albay Necmi İnce'yi makamında ziyaret eden AA Malatya Büro sorumlusu Volkan Kaşik, muhabirler Emrah Gökmen
ve Orhan Yoldaş, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Medyanın kamuoyunu bilgilendirme açısından önemli bir görev üstlendiğini aktaran Vali Baruş, AA çalışanlarına başarı diledi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:52