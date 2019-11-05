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AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.

05.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:48AA'dan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı ziyaret etti.
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette Çalışkan, AA'nın önemli bir kurum olduğunu belirterek, "AA, haberleriyle Türk ve dünya basınında önemli bir kamu hizmeti gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.
İstanbul Haberleri Editörü Cemal Coşkun da İstanbul'daki çalışmalar ve AA'nın 100. yıl vizyonu hakkında bilgi verdi.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ziyaret sonunda Coşkun'a, "15 Temmuz Kıyam (Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabı ile "Emniyet Müdürlüğü Şehitleri" ve "Projeler" albümlerini hediye etti.
Coşkun da AA'nın "Gökyüzünden Türkiye", "Türkiye'nin Kültür Hazineleri" ve "Yükselen Afrika" kitaplarını, Emniyet Müdürü Çalışkan'a takdim etti.

Mustafa Çalışkan, Anadolu Ajansı, Cemal Coşkun, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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