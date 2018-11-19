Aa'dan Karabük Valisi Fuat Gürel'e Ziyaret

Anadolu Ajansı
(AA) Karabük
Muhabiri Ahmet Özler
, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.
Valilik makamındaki kabulde Özler, Karabük Valiliği
görevine atanan Gürel'e "Hayırlı olsun" dileklerini iletti, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansının önemli bir kurum olduğunu ve her zaman yakın çalıştıklarını belirten Vali Gürel, vatandaş ile yöneticiler arasında her zaman bir köprü olduğunu, ülkeyi dünyaya tanıtmakta büyük misyon üstlendiğini söyledi.
Özler, ziyaretinin anısına Gürel'e Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2017 yıllığını hediye etti.
Ahmet Özler,Anadolu Ajansı,Özler,Karabük
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:31