Aa'dan Malatya Valisi Aydın Baruş'a Ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Malatya Bürosu çalışanları, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Vali Baruş'u makamında ziyaret eden AA Malatya Büro sorumlusu Volkan Kaşik, muhabirler Emrah Gökmen ve Orhan Yoldaş, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Medyanın kamuoyunu bilgilendirme açısından önemli bir görev üstlendiğini aktaran Vali Baruş, AA çalışanlarına başarılar diledi.
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19 Kasım 2018 Pazartesi 17:52