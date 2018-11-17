Aa'dan Önder'li Gençlere Fotoğrafçılık Eğitimi

Anadolu Ajansı
(AA) ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Fatih
'teki ÖNDER Genel Merkezi'nde düzenlenen sertifika törenine, AA İstanbul
İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, ÖNDER Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Serap Dönmez ile davetliler katıldı.
ÖNDER tarafından seçilen ve 13 Ekim-17 Kasım'da hafta sonları toplam 24 saat teorik ve pratik ders alan 25 öğrenciye törenle sertifikaları verildi.
Törende, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu tarafından Çetinkuş ve Çelebioğlu'na hediye takdim edildi.
Eğitim
Program kapsamında öğrenciler, deneyimli foto muhabirleriyle İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerinde pratik eğitim gördü.
Öğrencilere, AA Fotogˆraf Edito¨r Yardımcısı Erhan Sevenler ile Bas¸fotomuhabiri ve Yayıncı Sinan Gül
tarafından "Temel Fotogˆrafc¸ılık", "Fotogˆraf Ku¨ltu¨ru¨", "Fotogˆraf Makinesinde Teknik O¨zellikler", "Fotogˆrafta Is¸ık Kullanımı", "Haber Fotogˆrafc¸ılıgˆı-Foto Ro¨portaj", "Belgesel Fotogˆrafc¸ılıgˆı (Dogˆa, Sokak, Portre ve Mimari Fotogˆrafc¸ılıgˆı)" ve "Fotogˆraf C¸ekimi Uygulamaları" konusunda eğitim verildi.
Fatih,İstanbul,Anadolu Ajansı
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:32