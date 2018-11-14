Aa'dan Rektör Aydın'a Ziyaret

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.Ajansın çalışmaları hakkında bilgi veren Sansar, gerek Türkiye gerekse dünyanın birçok noktasında yaptıkları haberlerle, gündemin belirlendiğini söyledi.Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeni atanan Prof. Dr. Mahmut Aydın ise yeni üniversite olarak hedeflerini ve projelerini anlattı.Samsun Üniversitesi'nin gelişiminin ve çıkış noktasının havacılık olduğunu belirten Aydın, "Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini havacılığın merkezi haline getirmek istiyoruz. Havacılık bizim vizyonumuz olacak. Türkiye'de ve dünyada ciddi anlamda pilot ve teknisyen açığı var. Bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz. Kendi uçağını yapan, kendi pilotunu ve teknisyenini yetiştiren bir üniversite olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.Üniversitelerin bilim yapmanın yanında yaptıkları bilimsel yayınları üretime geçirmesinin de önem taşıdığını ifade eden Aydın, nitelikli bir toplum için nitelikli üretim yapılmasının şart olduğunu vurguladı.Türkiye'de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Biz nitelikli insan profiline yeterince sahip değiliz. Üniversite olarak mezun veriyoruz ama ihtiyaca uygun eleman bulamıyoruz. Bu nedenle ihtiyaçları belirleyip ihtiyaca göre mezun vermek istiyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda hareket ederek iş gücünü geliştirici planlar yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.