Aa'dan Vali Ekinci'ye Ziyaret

Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
, " İstanbul
, Ankara
'da bulunan Bingöllü kardeşlerimizle istişarelerde bulunarak Bingölümüze yeni yatırımlar çekmeyi ve yeni istihdam alanları oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bingöl Valiliği
'ne atanan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli hedefinin Bingöllülerle birlikte kente hizmet etmek olduğunu söyledi.
Vatandaşlarla birlikte kentin ihtiyacı ve yarının bugünden daha güzel olması için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Ekinci, "Burada altını çizdiğimiz nokta, Bingöllülerle birlikte hizmet etmektir. Bunları yaparken de Bingöllü kardeşlerimizle gönül köprüsünü kurarak faaliyetlerimizi alana yansıtacağız." ifadelerini kullandı.
"Gençlerimizin işe, ekmeğe ihtiyacı var"
Kentte üretim ve istihdamı arttırmaya öncelik vereceklerine işaret eden Ekinci, şöyle konuştu:
"Gençlerimizin işe, ekmeğe ihtiyacı var. Bu noktada yapacağımız yeni projelerle özelikle İstanbul, Ankara'da bulunan Bingöllü kardeşlerimizle istişarelerde bulunarak Bingölümüze yeni yatırımlar çekmeyi ve yeni istihdam alanlarını oluşturmayı hedefliyoruz. Şehit ailelerimiz, dul kadınlarımız, öksüz ve yetimlerimiz gibi bize göre yoksul olan, ayrıcalıklı gruplara pozitif ayrımcılık yapacağımızı da şimdiden ilan ediyoruz. Projelerimizde onlar öncelikli olacaklardır. Kamu yatırımları da bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artarak devam edecektir."
Terörle mücadele konusunda da kararlı duruşlarının devam edeceğine işaret eden Ekinci, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hatta bu konuda operasyonların daha sıklaştırılması ve bu belayı milletimizin üzerinden bitirerek kaldırmayı hedefliyoruz."
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