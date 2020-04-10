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İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi

Türkiye'de koronavirüs salgınına yakalanana ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu olanların sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye yükseldi. AA muhabirleri de, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalarını ilk kez görüntülendi.

10.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:19

İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi

PRATİSYEN HEKİM ÖMER FARUK BİLİCİ DE HASTALIĞI YENDİ

Bu arada koronavirüs salgınına yakalanarak bir süredir hastanede tedavi gören Pratisyen Hekim Ömer Faruk Bilici için de müjdeli haber geldi.

Hastalığı yenen Bilici de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Bilici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastalığı yendiği için sevinçli olduğunu söyledi.

"BENİM TOPARLANMAMLA ONLAR DA UMUTLANDILAR"

Eşinin de doktor olduğunu aktaran Bilici, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. 14 gün daha evde izolasyonunu sürdüreceğini dile getiren Bilici, "Meslektaşlarım ben hastalandıktan sonra çok korktular. Ama benim toparlamamla onlar da umutlandılar. Gururluyum. Meslek arkadaşlarıma, doktorlarıma ve hastane yönetimine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİK"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen de hastanenin bu süreci çok iyi yönettiğini kaydetti.

Hastanedeki tüm personelle birlikte mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Gönen, vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini hatırlatarak, "93 yaşındaki hastamızın taburcu olması diğer 65 yaş üstü hastalarımıza ayrı bir güven vermesin. İleri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek. Mutlak surette kurallara hepimizin uyması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktan evde sıkılmak her zaman daha iyidir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel

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