İstanbul’daki özel bir hastanenin korona mücadelesi görüntülendi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından, hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler pandemi kapsamında servislerini yeniden dizayn etti. Anadolu Ajansı (AA) ekibi de Kadıköy Medicana Hastanesi'nde koronavirüs tanısı alan hastalara uygulanan prosedürü ve tedavi sürecini görüntüleyerek, pandemiyle en ön safta mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

HER GELENİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, hastanenin giriş kapısından itibaren alınan önlemler dikkati çekiyor. Kapıda görevli bir hemşire, çeşitli şikayetlerle gelen hastaların ve yakınlarının ateşini ölçüp, ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetlerinin olup olmadığını sorarak hikayesine ilişkin bilgi alıyor. Hastanede binanın birinci ve ikinci katı Kovid-19 tanısı alanların tedavisi için ayrılırken, diğer katlarda ise farklı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuran vatandaşlara sağlık hizmeti veriliyor.

HASTALARA BELİRLİ SORULAR SORULUYOR

Hastalara; en son ne zaman yurt dışına çıktığı, koronavirüs tanısı alan yakını olup olmadığı, varsa onunla teması soruluyor. Ayrıca, maskesi ve eldiveni olmayan hasta ve yakınlarına bu ürünler temin edilerek dezenfektan veriliyor. Bu sırada, hastaneye girişte oluşan yoğunluk nedeniyle bekleyenlerin sosyal mesafeye uymasına özen gösteriliyor.Hastanenin 2 katı pandemi için ayrıldı

ŞÜPHELİ HASTALAR FARKLI KATTA HİZMET ALIYOR

Hasta kayıt yetkilisince kaydı yapılan hastalardan yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi Kovid-19 belirtisi gösteren kişiler, Acil Triaj bölümünde yapılan ön muayenenin ardından dahiliye, göğüs hastalıkları ve kulak burun boğaz bölümlerinin yer aldığı birinci kattaki B2 polikliniğine yönlendiriliyor. Kovid-19 şüphesi görülmeyen hastalara ise B1 polikliniğinde sağlık hizmet veriliyor. Bu iki ayrı poliklinikte görev yapan doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin kendi çalıştıkları alan dışındaki hastalara hizmet vermemesine büyük özen gösteriliyor. Böylece olası bulaş riskinin önüne geçiliyor. Acil servisteki doktor muayenesinin ardından koronavirüs şüphesi görülen hastalara tomografi çekiliyor. Tomografi sonuçları göğüs hastalıkları ve radyoloji uzmanlarınca incelenerek hastaya Kovid-19 testi yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor.

ALINAN SÜRÜNTÜ LABORATUVARA GÖNDERİLİYOR

Daha sonra test yapılması kararlaştırılan hastadan kan ve sürüntü alınması için sağlık çalışanlarınca hummalı bir hazırlık yapılıyor. Bulaş riskine karşı özel koruyucu tulum giyip FPP3 maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini takarak tedbir alan göğüs hastalıkları ya da enfeksiyon hastalıkları uzmanı, şüpheli hastanın boğazından ve burun deliklerinden sürüntü örneği alıyor. Sürüntü örneklerinin alındığı çubuk, bir kite yerleştirilip soğuk zincir taşıma çantasına konularak Halk Sağlığı Laboratuvarlarına gönderiliyor. Ayrıca, kan numune alma odasındaki laboratuvar teknikerlerince Kovid-19 şüphesi olan hastalardan örnek alınıyor. Örnekler, hastanenin laboratuvarında incelenerek hastanın kan değerlerine bakılıyor.

YOĞUN BAKIM İÇİN ORTAK KARAR GEREKİYOR

Test sonucu pozitif çıkan hastaların tedavilerine, hastalığın belirtilerinin yoğunluğuna ve sağlık durumuna göre hastanede ya da evde devam ediliyor. Doktorlarca hastanede tedavi görmesi uygun görülen hastaların yatışı yapılarak, Kovid-19 tanısı alanların odalarının bulunduğu ikinci kattaki serviste tedavilerine başlanıyor. Serviste tedavi altına alınan hasta, kanındaki oksijen değerinin 60'ın altına düşmesi, solunum sayısının 24'ün üzerine çıkması ve solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyulduğu durumlarda, anestezi, göğüs ve enfeksiyon hastalıkları ile dahiliye uzmanının ortak kararıyla yoğun bakıma alınıyor. Solunum sıkıntısı yaşayan hastanın soluk yoluna bir tüp yerleştirilerek entübe ediliyor. Genç hastalarda ise entübasyon yerine daha çok basınçlı hava veren maske kullanılıyor. Solunumu normal seviyeye gelen Kovid-19 hastasının tüpü çekilerek, basınçlı hava ihtiyacı olup olmadığı 1-2 gün daha gözlemleniyor. Kat takibi yeterli olacağı düşünüldüğünde ise hasta, yoğun bakımdan servise çıkarılıyor.

TEMAS, ASGARİ DÜZEYDE TUTULUYOR

B2 polikliniği ile Kovid-19 tedavisi alan hastaların odalarının bulunduğu katlarda görev yapan sağlık çalışanlarını korumak için N95, FPP2 ya da FPP3 maske, koruyucu önlük, gözlük ve siperlik ile eldiven kullanımına özel önem veriliyor. Doktorlar, hemşireler ve yardımcı sağlık personeli, korona tedavisi gören hastanın odasına acil durumların dışında belirli saatlerde rutin kontroller için günde birkaç kez giriyor. Bunun dışında hasta, herhangi bir ihtiyacı ya da sorusu olduğunda sağlık çalışanlarına odasındaki telefon aracılığıyla ulaşıyor. Böylece hasta ile sağlık çalışanının teması asgari düzeyde tutulmaya çalışılıyor.

Tüm koruyucu önlemlerini alarak hastanın odasına giren sağlık çalışanları, çift maske ve eldiven kullanıyor. Sağlık çalışanları, odadan çıkışta hastayla temas ettikleri birinci katta eldiven ve maskeyi çıkararak tıbbi atık kovasına atıyor. Kapıyı kapatmak için dokundukları diğer eldiveni de çıkardıktan sonra ellerini dezenfekte ederek çalışmalarını gün boyunca sürdürüyor.

TEMİZLİK, ÖZEL EKİP TARAFINDAN YAPILIYOR

Özellikle Kovid-19 hastalarının tedavilerinin yapıldığı birinci ve ikinci katın temizlik çalışmaları görevlendirilen özel bir ekip tarafından yürütülüyor. Gün boyunca yoğun bir çalışma sürdüren ekip, doktor odalarından hasta odalarına, kan örneklerinin alındığı birimden tomografi odasına, bekleme salonlarında bulunan koltuklardan sehpalara, tuvaletlerden kapıların kollarına kadar hastanenin her köşesini titizlikle temizliyor. Personel, temizlik sırasında özel dezenfekte malzemelerle tek kullanımlık bezlerle çalışıyor. Ayrıca, hastanenin her katı günde 2 kere koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor.

KORONAYI YENENLER ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Öte yandan, tüm bu yoğun çalışmanın yanı sıra hastanede sevinçli ve duygusal anlar da yaşanıyor. Kovid-19 tedavisi tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden uğurlanıyor. Hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz da 15 günlük tedavisinden sonra test sonuçlarının negatif çıkması üzerine 9 Nisan'da taburcu edildi. Meslektaşlarını sağlığına kavuşturmanın sevincini yaşayan sağlık çalışanları, bu durumu sevgi gösterileri ve alkışlarla kutladı. Bazı sağlık çalışanlarının ise duygulandığı ve ağladığı görüldü.

''TÜM TEDBİRLER ALINDI''

Medicana Kadıköy Hastanesi Müdürü Dr. Yalçın Gürsoy Yıldırım, Sağlık çalışanlarının kendilerini korumasının, izole etmesinin ve enfeksiyon kaynaklarından uzak durmasının önemine işaret ederek "Kovid-19 tanısı alan hastalarla diğer hastaları birbirinden ayırıyoruz. Kovid-19 şüphesi olan hastaları daha izole alanlara çekiyoruz. Kullandıkları asansörleri de ayırdık. Bu süreçte hastalarımızın tomografilerinin çekilmesi, kan tetkiklerinin yapılması ve muayene sırasında da tüm çalışanlarımız hem kendileri hem de hastalar açısından gerekli tedbirleri alıyorlar. Çalışanlarımız gelen her hastayla muhatap oldukları için maskeli, gözlüklü ve korunaklı olarak çalışıyorlar." dedi.

''SÜRECİN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR SAĞLIK ORDUSU VAR''

Yıldırım, Sağlık Bakanlığının altyapısının çok donanımlı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Alınan tüm tedbirleri doğru buluyorum. Sağlık müdürlükleri de bu süreci yakından takip ediyor. Buraya Kovid-19 şüphesiyle gelen bir hastanın sürüntü örneklerini aldığımızda sisteme girdiğimizde bunu Bakanlık yetkilileri ve sağlık müdürlükleri görüyorlar. Hemen takibini yaparak gidip evinden yakınlarının da sürüntü örneklerini alıyorlar. Bu sürecin arkasında çok başarılı ve güçlü bir sağlık ordusu var. İlaçların ve tanıların organizasyonu 24 saat aktif bir şekilde devam ediyor."