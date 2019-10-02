Haberler » Güncel » Haber

AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

02.10.2019 15:26AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret
İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.
Almaz, bir süre önce AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Bekar ile bir süre sohbet eden Almaz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi vererek AA'nın başarılı haberlerini yakından takip ettiğini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Almaz'ı bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Bekar, Almaz'a AA foto muhabirlerinin Türkiye'nin dört bir köşesinden drone ile çektiği fotoğrafların yer aldığı "Gökyüzünden Türkiye" kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:45 "Sadaka kutusu hırsızları" yakalandı
20:45 Hulusi akar : (güvenli bölge tesisi) oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter -...
20:44 Trabzon uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor
20:44 "AA'nın 17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi tamamlandı" başlıklı haberimizde yer alan "tamamlandı"...
20:44 Beyoğlu'ndaki çökme riski bulunan binada güçlendirme çalışması yapılıyor- 2istanbul - beyoğlu'ndaki...
20:44 Akar: "Teröristlerin teslim olmaktan başka çareleri yok"
20:43 34 düzensiz göçmen yakalandı