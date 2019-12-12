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AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan 9. Kolordu Komutanlığına ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı'yı ziyaret etti.

12.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan 9. Kolordu Komutanlığına ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Tuncay Bekar, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı'yı ziyaret etti.
Bekar, Tarakçı'nın makamındaki ziyarette kuruluşu hakkında bilgi verdiği AA'nın yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalar ile 100. yıl vizyonunu anlattı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tarakçı da bir süre önce bulunduğu göreve getirilen Bekar'a başarı diledi.
Tarakçı ziyaretin anısına Bekar'a Erzurum'un tarihini ve yurdun kurtuluş mücadelesine katkı sunan tarihi kişilikleri konu alan fotoğraf armağan etti. Bekar da Tarakçı'ya AA muhabirlerince çekilen Türk bayraklı fotoğrafı takdim etti.

Anadolu Ajansı, Tuncay Bekar, Veli Tarakçı, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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