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AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a iadei ziyarette bulundu.

21.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:18AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'dan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Tuncay Bekar, Belediye Başkanı Mahmut Uçar'a iadei ziyarette bulundu.
Uçar'ı makamında ziyaret eden Bekar, AA'nın bölgedeki ve ajansın 100. yıl vizyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Uçar da kültür ve tarih şehri Erzurum'da belediye başkanlığı görevine geldikten sonra yaptığı çalışmalardan bahsetti.
Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Uçar, göreve geldiği günden itibaren Erzurum'a değer katmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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